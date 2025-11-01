初来日した?ジ・アルティメット・アスリート?Ｊ―ＲＯＤが東京女子プロレス侵略に大きく前進した。キャリア３年で東京女子プロレスの頂点、渡辺未詩（２６）の持つプリンセス・オブ・プリンセス王座への挑戦権を手にしたＪーＲＯＤ。１日の新宿大会で組まれたのはキラ・サマーとのシングルマッチだったが、１７８センチという体躯を武器にパワーファイトで圧倒。最後はアルティメットスピアにより３分内で決着をつけた。その後