◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス第２日（１日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）第２ラウンドが行われ、０９年国内賞金女王でツアー２３勝の横峯さくら（エプソン）は７位で出て４バーディー、１ボギーの６９で回り、通算７アンダーに伸ばした。首位と４打差の１０位で最終日に臨む。出だし１番で１・５メートルに寄せてバーディー発進。後半の１６番パー５は残り１２２ヤードの第３打