フィギュアスケート西日本選手権兼全日本選手権アイスダンス予選会第１日（１日、木下カンセーアイスアリーナ）アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、９月に新たにカップルを結成した紀平梨花トヨタ自動車）、西山真瑚（オリエンタルバイオ）組が５９・６１点。「りかしん」が実戦デビューを果たし２位だった。女子シングルで１８年ＧＰファイナル女王の紀平にとっては、２２年１２月の全日本以来、１０４３