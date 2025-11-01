ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は期が改まった1日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、2日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦9Rでは1号艇の篠崎元志が敗れる波乱があったが、準優10Rの田村隆信（47＝徳島）は逃げて人気に応えた。当地では2006年11月7日以来、3度目の優出となった。「初優出じゃないですかね（笑い）。全然、イメージがないです」と言うのも19年