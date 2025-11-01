「ダウンタウン」の松本人志（62）が1日、独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」で約1年10カ月ぶりに活動を再開した。配信では、このプラットフォームをつくった思いについても明かした。松本は昨年1月に活動休止を発表。今年8月20日に所属する吉本興業が配信サービス開始を発表し、10月2日に正式名称などの詳細が発表されていた。「松本、動きました」。これがファンの拍手と「おかえり」