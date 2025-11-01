阪神は１０日に高知県高知市内で阪神の優勝と石井大智投手の高知県スポーツ顕彰授与を記念してパレードを行うことを発表した。当日の午後１３時１５分から高知県スポーツ顕彰授与式が行われ、午後１３時２５分から午後１４時までパレードを開催する予定。コースは高知大丸東館をスタートし、ひろめ市場をゴールとする。高知県阪神タイガーズ優勝記念パレード実行委員会は現在、パレードのクラウドファウンディングを実施して