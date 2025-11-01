ダウンタウン松本人志（62）が1日、新サービスの有料配信独自プラットフォーム「DOWNTOWN＋」の生配信で24年1月以来、約2年ぶりに活動復帰した。都内のスタジオで行われた配信会場には抽選で当たったファン約60人が詰めかけ、松本が登場すると拍手と大歓声で迎えた。松本は「おかえりー！」という歓声に感極まったような表情を見せ「松本、動きました」と一言。「日本のお笑いがしんどいと聞きまして、私、復活することにしました