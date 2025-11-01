¤Þ¤µ¤«²ø´ñÇÉ½¸ÃÄ¤È¡©£×£×£Å¤Î½÷»Ò£Õ£Ó²¦¼Ô¤Ç?Èþ¤·¤­¶¸µ¤?¥¸¥å¥ê¥¢¤ÎÁ°¤Ë¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¨¤¬¸½¤ì¤¿¡£¥¸¥å¥ê¥¢¤ÏÀè½µ¤Î¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥À¥¦¥ó¤Ç¡¢ÂåÍý¿Í¤Ç¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î¥­¥¢¥Ì¡¦¥¸¥§¡¼¥à¥º¤ò²¼¤·¤¿£×£×£Å½÷»Ò²¦¼Ô¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡¦¥¹¥È¥é¥Ã¥È¥ó¤òµÞ½±¡£½÷»ÒºÇ¹âÊö²¦ºÂÀïÀþ¤Ë¤âÍí¤ß»Ï¤á¤¿¡££±Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²Æü¡Ë¤Î¡Ö¥µ¥¿¥Ç¡¼¥Ê¥¤¥Ä¡¦¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¡Ê¥æ¥¿½£¥½¥ë¥È¥ì¡¼¥¯¥·¥Æ¥£¡¼¡Ë¤Ç¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ï¡¢?°ÇÍî¤Á?¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥É¡¦¥«¡¼¥®¥ë¤ÎÄ©