気象庁は、台風２５号が発生したと発表しました。 １日２１時、フィリピンの東の北緯１０度２０分、東経１３７度００分において、 熱帯低気圧が台風第２５号になりました。 台風２５号は、１時間におよそ２０キロの速さで西北西へ進んでいます。 中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、 中心付近の最大風速は１８メートル、 最大瞬間風速は２５メートルで 中心から半径１１０キロ以内では 風速１５メー