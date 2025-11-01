ボートレース下関のG2モーターボート大賞「男子スピードキング決定戦」は期が改まった1日の5日目9〜11Rで準優勝戦が行われ、2日の最終日12Rで争われる優勝戦メンバーが出そろった。準優勝戦10R、磯部誠（35＝愛知）はリング交換を施して臨んだ。2コースから差して田村隆信を追走。しっかり2着を守り切り9月18日のG1鳴門72周年記念以来、今年11度目の優出を決めた。「何かを求めると、何かが壊れる。今はいいところに収まって