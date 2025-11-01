（慶州中央社）アジア太平洋経済協力会議（APEC）首脳会議が1日、韓国・慶州で閉幕した。台湾代表として出席した元行政院副院長（副首相）で総統府資政（顧問）の林信義（りんしんぎ）氏は同日、高市早苗首相と会談し、台湾と日本が人工知能（AI）やデジタル貿易などの分野で協力を深めることに期待を寄せた。APEC台湾代表団の発表によれば、約20分にわたる会談で両氏は、台日が基本的価値を共有し、互いにとって緊密な経済・貿易