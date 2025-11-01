香川県警さぬき署は1日、道交法違反（酒気帯び運転）の疑いで、公立小教諭六車樹容疑者（47）＝同県東かがわ市＝を現行犯逮捕した。署によると、信号待ちで停止していた車に追突したといい、けが人はいなかった。逮捕容疑は1日午後5時40分ごろ、さぬき市大川町富田東の県道で、酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転した疑い。追突された男性が110番した。駆け付けた署員が容疑者を調べたところ、基準値を超えるアルコールが検出