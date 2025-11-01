上田綺世が10月の月間MVPに選出されたオランダ・エールディビジが11月1日、フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が10月のリーグ最優秀選手賞に選ばれたことを発表した。上田は今季開幕からリーグ戦10試合で11ゴールと大活躍。10月の3試合で5ゴールをマークした。19日のヘラクレス戦では前半だけでハットトリックを達成していた。そして、エールディヴィジの月間最優秀の受賞は日本人として初の快挙となった。26日の