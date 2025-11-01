大相撲の幕内・霧島（音羽山）が１日、福岡・須恵町に宿舎を構える荒汐部屋に出稽古し、同じく出稽古に来た関脇・安青錦（安治川）らと２０番取って１３勝７敗だった。九州場所（１１月９日初日・福岡国際センター）で大関昇進の足場固めを狙う安青錦とは６番取って２勝４敗。稽古後に「（安青錦の）４勝２敗でしたよね？」と自ら報道陣に尋ねた元大関は「負けたくない相手。本場所でも稽古場でも負けたくない。思い切り当たっ