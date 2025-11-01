柏レイソルでプレイするMF小屋松知哉はルヴァンカップ決勝の後、悔しさを滲ませながらも前を向いた。国立競技場でのファイナルにスタメンフル出場した小屋松知哉。81分には細谷真大のゴールをアシストしたが、前半の3失点が響き、柏は広島に1-3で敗れてしまった。試合後のインタビューにて小屋松は「セットプレイ3つという広島の強みを結果で示されたという印象です。一発勝負という中で勝負強さというところを含めると、広島の方