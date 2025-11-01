今季のプレミアリーグでは9試合で6ゴールと存在感を示しているボーンマスのアントワーヌ・セメンヨ。アシストも3と数字を残しており、今季好調のチームをけん引している。そんなセメンヨだが、今夏の移籍市場では人気銘柄として注目されていた。同じプレミアのトッテナムが関心を示していたが、最終的には移籍せず。クラブとの契約を延長している。『Sky Sports』では14日に日本代表と対戦するガーナ代表のセメンヨが、今夏移籍せ