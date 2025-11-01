序盤の不調から一転して好調を維持しているマンチェスター・ユナイテッド。直近のリーグ戦は3連勝中。サンダーランド、リヴァプール、ブライトンを破っており、順位表でも6位と、久しぶりのトップハーフを味わっている。そんなユナイテッドに安定感をもたらしたのが、新GKのセネ・ラメンズだ。今夏の移籍市場でベルギーのアントワープからやってきたGKで、サンダーランド戦で初先発を任され、そこから3連勝に貢献している。『BBC』