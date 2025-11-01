◆プロボクシング▽１２３ポンド（約５９・８キロ以下）契約１０回戦〇尾川堅一（５回ＫＯ）プレスコ・カルコシア●（１１月１日、東京・後楽園ホール）元ＩＢＦ世界スーパーフェザー級王者の尾川堅一（３７）＝帝拳＝が、プレスコ・カルコシア（２９）＝フィリピン＝を５回２分０秒ＫＯで下した。２０２２年６月のＩＢＦ世界同級王座陥落から、再起５連勝を飾った。戦績は尾川が３１勝（２２ＫＯ）２敗１分け１無効試合、