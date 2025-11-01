押井守監督が10月30日、第38回東京国際映画祭のアニメ映画『天使のたまご 4K リマスター』のトークイベントに登場。発表から40年の時を経て、再び劇場公開されることに驚きの気持ちを口にしました。現在開催中の東京国際映画祭でお披露目された本作。元々『GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊』で知られる押井監督と『ファイナルファンタジー』シリーズで知られる天野喜孝さんがタッグを組み、1985年にOVAとして発表した作品で、美しい