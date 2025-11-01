歌手の藤井フミヤが１日に更新された「アンジャッシュ」の渡部建のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」に出演。かつて所属したチェッカーズが解散した時に、メンバーと交わした最後の言葉を明かした。チェッカーズは男性７人組のロックバンドで、１９８０年代から９０年代にアイドル的人気を誇った。しかし、９２年に紅白歌合戦を最後に解散した。渡部が「覚えてます？その時の光景」と質問。藤井は「チェッカーズフ