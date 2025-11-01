アイドルグループ「ＮＭＢ４８」の安部若菜と小嶋花梨が１日放送のラジオ番組「ＮＭＢ４８のＴＥＰＰＥＮラジオ」に出演した。小嶋は今月９日、大阪・オリックス劇場で行われる「ＮＭＢ４８小嶋花梨卒業コンサート〜大好きなＮＭＢ４８へ〜」で同グループを卒業する。卒業してやりたいことについて小嶋は「プライベートでスポーツ観戦に、お仕事とか関係なしで行きたいなって、すごい思ってる」と切り出した。２０２３年