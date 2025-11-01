メ～テレ（名古屋テレビ） 京都市の仁和寺で行われた将棋の竜王戦七番勝負第3局で、藤井聡太六冠が勝利し、5連覇に「王手」をかけました。 今期の竜王戦は、藤井聡太六冠に佐々木勇気八段が挑戦していて、藤井六冠は5連覇と史上3人目の「永世竜王」の資格獲得をかけ臨んでいます。 先月31日から2日間京都市の仁和寺で行われた第3局は、1日午後6時すぎ、藤井六冠が85手で勝利し3勝目をあげ、タイトル防衛に「王手」を