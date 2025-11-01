約64万個のイルミネーションが光り輝く「光の街・博多」が1日、福岡市のJR博多駅前広場で始まった。今年のテーマは任天堂のゲームシリーズ「スーパーマリオ」。広場や駅構内に人気キャラクターやスターなどおなじみのアイテムが飾られ、九州の玄関口を盛り上げている。来年1月12日まで。点灯式では、ゲームキャラクターのマリオとルイージが登場。高さ約15メートルのツリーに明かりがともると、詰めかけた大勢の人から歓声が上