大統領選が行われたタンザニアで、票を投じるサミア大統領＝10月29日、ドドマ（AP＝共同）【ナイロビ共同】アフリカ東部タンザニアで10月29日に実施された大統領選で、AP通信は1日、サミア大統領が勝利したと報じた。有力野党候補2人が立候補を認められず、勝利が確実視されていた。野党への弾圧を繰り返しており、国際人権団体から非難されている。サミア氏は副大統領だった2021年、前任者の病死に伴い初の女性大統領に就任。