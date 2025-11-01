巨人から戦力外通告を受けた馬場皐輔投手（３０）が１０月３１日、インスタグラムを更新。退団を報告するとともに、感謝の思いを伝えた。馬場は「現役ドラフトで入団して２年間在籍した読売ジャイアンツを退団することになりました」と記述。続けて、「２年間で沢山の事を学び経験させていただきました！たくさんの応援をありがとうございました！」とファンに感謝した。馬場は１７年度ドラフト１位で阪神に入団。２３年オフ