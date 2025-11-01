「フィギュアスケート・西日本選手権」（１日、木下カンセーアイスアリーナ）１２月の全日本選手権の予選会として行われ、９月にアイスダンスのペア結成を発表した紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組がリズムダンス（ＲＤ）に出場。５９・６１点の２位でスタートした。紀平にとって初のアイスダンス挑戦で、ＲＤ曲「ＭａｍｂｏＮｏ．５」に合わせ、リズミカルに演技した。「３年ぶ