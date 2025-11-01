◇フィギュアスケート・第51回西日本選手権第1日（2025年11月1日滋賀・木下カンセーアイスアリーナ）アイスダンスのリズムダンス（RD）が行われ、全日本選手権2連覇などの実績を誇り9月にアイスダンスへの挑戦を表明した紀平梨花（トヨタ自動車）が西山真瑚（オリエンタルバイオ）とのカップルで臨んだ。デビュー戦にも関わらず、西山、紀平組は息の合った演技を見せ、観衆からはスタンディングオベーションで称えられた。