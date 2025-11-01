１日放送のＴＢＳ系「新・情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（土曜・後１０時）では、名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、主婦の高羽奈美子さん（当時３２）が殺害された事件で、アルバイト・安福久美子容疑者（６９）が愛知県警に殺人容疑で逮捕された事件を報じた。２６年目に被害者の夫の高校の元同級生が逮捕されるという展開にコメンテーターで出演のロイター通信日本支局長の豊田祐基子氏は「動機が一番気に