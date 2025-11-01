女優の橋本マナミ（41）が1日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。3日間の食事メニューを公開した。橋本は「太らない3日間の食事を公開します」と題し動画を投稿。サムネイルには「169?56?体型維持」と記した。動画では白湯を飲むことから始まる3日間のメニューを、実際に食べながら紹介。「子供の残り」「やっぱ3時ぐらいに何か食べたくなっちゃう」などリアルを語りながら詳細に説明した。最後のまとめでは「自炊をす