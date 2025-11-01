気象台は、午後10時21分に、波浪警報を猿払村、浜頓別町、枝幸町に発表しました。【警報エリアを確認】【波浪警報】北海道・猿払村、浜頓別町、枝幸町に発表 1日22:21時点宗谷地方では、2日明け方まで高波に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■猿払村□波浪警報【発表】2日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■浜頓別町□波浪警報【発表】2日明け方にかけて警戒予想最大波高6m■枝幸町□波浪警報【発表】