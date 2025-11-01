1日、裾野市の新東名でトラック運転手の男性が車にはねられた死亡ひき逃げ事件で警察は長泉町の飲食店経営の40歳の男を逮捕しました。ひき逃げなどの疑いで緊急逮捕されたのは長泉町に住む飲食店経営の40歳の男です。警察によりますと、男（40）は1日午前8時ごろ、裾野市今里の新東名下りで本線上にいた山梨県都留市のトラック運転手の男性（55）を乗用車ではねてけがをさせたうえそのまま逃走した疑いがもたれています。はねられ