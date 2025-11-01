吉永小百合さん（80）が10月31日、主演映画『てっぺんの向こうにあなたがいる』の初日舞台挨拶に、佐藤浩市さん（64）、天海祐希さん（58）らとともに登場。吉永さんが観客へ感謝の気持ちを伝えました。映画は、世界で初めてエベレストの登頂に成功した女性・田部井淳子さんの生涯を描いた物語。吉永さんは田部井さんをモデルにした主人公・多部純子を演じています。壇上に上がった吉永さんは「私は本作で124本目の映画になります