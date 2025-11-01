１０月３１日のテレビ朝日「あざとくて何が悪いの？」には、ジェジュンがゲスト出演した。この日のテーマは「浮気」。ＭＣの山里亮太が「ずばり浮気のご経験は？」と聞くと、ジェジュンは「バリバリありますよ！」と即答した。山里＆鈴木愛理のＭＣコンビは絶句。よからぬ気配に気付いたのか、ジェジュンは「された方です。人の話は最後まで聞いて下さい」と訴え、勘違いしていたＭＣ２人は「危ない！危ない！」と笑い泣きし