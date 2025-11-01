さまざまな理由から離婚を選択する人はいますが、お子さんがいると事情は複雑になっていくでしょう。ママがお子さんを引き取った場合にはまず、経済的な問題にぶつかるケースも。先日ママスタコミュニティには旦那さんと離婚したいものの、これからの生活をやっていけるかと悩む投稿者さんから相談がありました。投稿者さんは2人のお子さんを育てるママ。『1人目が産まれて大変な時期から「俺は外で仕事しているんだ」とか「お前が