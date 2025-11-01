俺は田村シンペイ（60歳）。10年前に妻とは離婚。その妻との間にいた3人の子どもたちはもう成人して、それぞれ家庭を持っている。長年勤めている会社は勝手知ったる場なので、気楽に働いている。そんな俺は数年前にミヤコちゃんという女性と出会い交際することになったのだが。俺が不甲斐ないばかりにミヤコちゃんから「別れたい」と言われてしまった。悲しくて娘のリナにぼやいていたら、怒ってしまい。ミヤコちゃんの息子夫婦の