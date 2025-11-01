11月6日（日本時間翌7日）から開幕するプエルトリコ・ウィンターリーグ（WL）へ向け10月28日に日本を発った西武の豆田泰志投手（22）が、出国前にWLへの意気込みと今季の振り返りを語った。2021年に育成4位指名で入団した豆田は、3年目の2023年7月に支配下登録選手となりプロデビューを果たすと、1軍で16試合登板、0勝0敗6ホールド1セーブ、防御率0.59と破竹の勢いで存在価値を高めた。「豆直球」と称される打者の手元でさらに