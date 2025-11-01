明日は一体どんな1日になるでしょうか？あなたの明日の運勢を、血液型別にみていきましょう！A型の運勢……★★★★☆今日は目上の人との関係を上手にキープする事がカギとなります。相手を尊重し、徹底的に立てるようにしてくださいB型の運勢……★☆☆☆☆口をすべらせた事が、友人の怒りを買いそう。特に人のプライバシーに関わる話はやめましょう。自分に非がある場合は、素直に謝った方がよい。O型の運勢……★★☆☆