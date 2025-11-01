ボートレース福岡の「日本トーター杯」は１日、準優勝戦３番勝負が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決定した。野長瀬正孝（５８＝静岡）が準優１２Ｒ、強烈な勝ちっぷりを見せつけた。２コース差しから逃げる河野真也をバック猛追。舳先をかけると、２Ｍ先マイに成功。当地１０回目のファイナル進出を決めた。河野真からは「自分のも悪くないけど、野長瀬さんが節一」と脱帽の声が出るほど。野長瀬自身も「あれで差さった