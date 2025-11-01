ボートレース宮島の「ＢＴＳ尾道開設５周年記念第４６回報知エキサイトカップ」は１日、準優３番が行われ、優勝戦に出場するベスト６が決定した。今井貴士（４１＝福岡）は準優１０Ｒ、２コースから中嶋健一郎との首位競りを制し、抜きで優出切符をゲット。「新品のリングを入れて、押し感が出たし、進む感じもあった」と舟足の上積みに成功した。自らを熱しやすく冷めやすいと分析。趣味は多く、今節前には「弟子（増本杏珠