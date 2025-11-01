■離婚成立から2年。子どもは小学生に離婚が成立してから、2年が経ちました。今、私は実家で子どもと暮らしています。両親は変わらず支えてくれ、子どもはもうすっかり小学生らしくなりました。毎朝「いってきます」とランドセルを背負って走っていく後ろ姿を見るたびに、ようやくここまで来たんだなと感じます。仕事はシフト制で、休みの日も予定通りにはいきません。それでも、帰る家に安心できる人たちがいることが、どれほど幸