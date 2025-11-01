朝ごはんの支度をする夫の顔…大丈夫でしょうか…。「夫を育てる」ことに躍起になりすぎて、夫の家事分担が多すぎるように見えますよね。あと自尊心も削られているような…。夫はこの状況に耐えられるのでしょうか？【まんが】夫を育てたらいなくなりました