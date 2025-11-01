◆プロボクシング▽日本スーパーウエルター級（６９・８キロ以下）王座決定戦１０回戦〇神風藍（判定）玉山将弥●（１日、後楽園ホール）日本スーパーウエルター級２位・神風藍（３１）＝ＲＫ蒲田＝が激しい打撃戦を制し初の王座を獲得した。日本同級１位・玉山将弥（３２）＝帝拳＝と空位の王座を争い、序盤から接近して頭をつけあいパンチを交換。アッパー、フックを確実にヒットし、２―０の判定でベルトを手にした。採