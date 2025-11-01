サッカーのイタリア・セリエAで最下位に沈むジェノアは1日、パトリック・ビエラ監督（49）の退任を発表した。昨年11月に17位だったチームを引き継ぎ、13位でセリエA残留を果たした指揮官だったが、今季は開幕から出遅れて3分け6敗の未勝利と苦戦が続いていた。ビエラ監督は現役時代にアーセナルやインテル・ミラノなどで活躍。フランス代表では1998年W杯、2000年欧州選手権優勝に貢献した。現役引退後はニースやクリスタルパレ