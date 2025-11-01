バスケットボールのりそなBリーグ1部（B1）は1日、トヨタアリーナ東京などで13試合が行われ、東地区首位の千葉JはA東京に69―78で敗れて今季初黒星を喫し、開幕からの連勝が10で止まった。A東京は7勝4敗。西地区で長崎は川崎に93―71で快勝し、10連勝で10勝1敗とした。名古屋Dも広島を75―64で下して10勝目（1敗）を挙げた。