「めるる」ことタレントで女優の生見愛瑠（23）が1日、自身のインスタグラムを更新。ハロウィーンの仮装で人気アニメ「クレヨンしんちゃん」のシロに変身した姿を披露した。「遅れてはろうぃん」と書き出しためるるは、シロの着ぐるみキャンプ姿を披露。「大好きなシロ」とつづった。「眠すぎるTシャツはファンクラブぐっず〜」と着用したTシャツはファンクラブグッズであることも紹介。ウサギのぬいぐるみキャップを着用し