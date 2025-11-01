１日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、名古屋市西区のアパートで１９９９年１１月、主婦の高羽奈美子さん（当時３２）が殺害された事件で、アルバイト・安福久美子容疑者（６９）が愛知県警に殺人容疑で逮捕された事件を報じた。キャスターの高島彩アナウンサーはコメンテーターで出演の元ＮＨＫでジャーナリストの柳澤秀夫氏に「２６年という時間を経て、被害者の夫の同級生