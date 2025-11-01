１日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、クマ被害による死者数が史上最多となり、「災害級」の事態となっていることを報じた。コメンテーターで出演の元ＮＨＫでジャーナリストの柳澤秀夫氏は「人的被害をこれ以上増やさないためにも駆除対策というのは必要だと思うんです」と、まず発言。「でも、それだけでは決して十分ではない。根本的な解決策にはなっていないんじゃない