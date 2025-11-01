今週１０月２９、３０日の美浦・坂路タイムのベスト１０は以下の通り。最速は３０日のコラソンビートで５１秒２。１１月２日の７Ｒに武豊騎手騎乗で出走するコーカサスゴールドは５２秒８で２９日の９位にランクインしている。【２９日・美浦】８００メートル〈１〉メイクアスナッチ５１秒４〈１〉マリノトニトゥルス５１秒４〈３〉ベストミーエヴァー５１秒７〈４〉コスモキュランダ（東京１１Ｒ）５１秒９〈５〉ルヴ