俳優・高知東生（60）が1日までに自身のX（旧ツイッター）を更新。今を生きる若者の態度を批判をする同世代に、猛ツッコミを入れた。高知は「俺ら世代もしくはさらに上の世代のマッチョな思い込みはマジでやばいな」と切り出す。「『今の若いものは、悪いことは悪いと怒られて教えられてない』『昔は熱血先生がいて、悪いことをしたら殴られた』なんてまるで自分たちの世代に悪はなかったかのように言う奴」といい「おいお