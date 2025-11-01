「モーターボート大賞・Ｇ２」（１日、下関）予選２位通過だった田村隆信（４７）＝徳島・８５期・Ａ１＝が、準優１０Ｒをしっかりと逃げて優出を果たした。「中堅上位くらいじゃないですか。全体にやられることはない」と、不安のないレベルに態勢は整えており「チャンスはないことはないと思っている」とＶ戦を見据える。今節は勝率の勝負駆けもあったが、しっかりとまとめてＡ１キープに成功。「勝負駆けは気にしていなか